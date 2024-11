Voo da British Airways cancelado na Madeira devido a incidente em Gatwick

Os passageiros do voo da British Airways, com origem na Madeira e destino a Londres, foram 'apanhados' pela situação ocorrida esta manhã no aeroporto de Gatwick em Londres, local que foi evacuado devido a uma bagagem suspeita.

Vários emigrantes e turistas estão neste momento do Aeroporto da Madeira à espera a fim de saber quando terão o voo de regresso a Londres.