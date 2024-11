PSD/Madeira na República garante inclusão do concurso internacional do ferry no OE 2025

O PSD destacou hoje, no Porto do Funchal, a inclusão do concurso internacional para a linha marítima Madeira-Continente no Orçamento do Estado de 2025, um feito alcançado graças ao forte poder negocial do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e dos deputados do PSD Madeira na República.



O deputado do PSD Madeira à República, Paulo Neves, sublinhou a importância desta medida, reforçando que “finalmente temos um Governo da República que assume a responsabilidade de criar uma linha marítima entre a Madeira e o continente e entre o continente e a Madeira."

Em tom crítico, o parlamentar condenou as reiteradas promessas não cumpridas de António Costa, antigo primeiro-ministro, e do PS Madeira, em relação ao ferry para a ligação entre a Madeira e o Continente. " Eles prometeram várias vezes que iria haver uma ligação marítima entre a Madeira e o Continente, mas a verdade é que nunca cumpriram com a sua palavra. Agora, finalmente, existe um Governo da República que assume essa responsabilidade de criar uma linha marítima entre a Madeira e o continente’’, afirmou.

Segundo Paulo Neves, este avanço resulta de um esforço conjunto do Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, e dos deputados do PSD na Assembleia da República. " Nós pressionámos e conseguimos, finalmente, que faça parte do Orçamento de Estado a abertura de um concurso internacional no ano 2025.’’

O deputado relembrou ainda que esta ligação é uma questão de continuidade territorial, um princípio constitucional. Reforçou que a linha marítima, quando funcionou em 2018 e 2019, obteve resultados assinaláveis. “Em 2018, foram 10.400 pessoas e 2300 veículos que usaram esta linha marítima. Em 2019, chegou-se às 14.000 pessoas.”



O PSD reafirma, assim, o compromisso de lutar por iniciativas que promovam a ligação da Madeira ao continente, respeitando os direitos dos madeirenses e garantindo soluções concretas para a Região.