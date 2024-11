Os sete maiores investimentos previstos no Orçamento da Madeira para 2025

O Orçamento Regional inclui um Plano de Investimentos (PIDDAR) com um valor recorde de 1.112 milhões de euros. A União Europeia financia quase metade deste valor (49,4%). Só no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estão previstos investimentos de 427,4 milhões de euros, valor que abrange projectos da Empresa de Electricidade e da ARM. Os recursos próprios da Região (36%) e os fundos nacionais (14,6%) são as outras fontes de orçamento.

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, apresentou esta tarde, no salão nobre do Palácio do Governo, os principais investimentos.

Novo hospital

A continuação da construção do novo hospital é a "obra mais significativa" no PIDDAR. No próximo ano terá um avanço significativo" e levará uma fatia de 60,3 milhões de euros. Até ao momento, está concretizada uma despesa de 130,3 milhões de euros, que inclui as expropriações, projectos e assessorias especializadas, fiscalização da empreitada, 1.ª fase (escavação e contenções periféricas) e 2.ª fase (estruturas e espaços exteriores).

Sistema de Gestão de Transportes de Passageiros

A nova concessão de transportes públicos e o sistema de subvenção e isenção de passes sociais (jovens e idosos) e estímulo à utilização dos autocarros tem reflexos neste investimento no valor de 33,8 milhões de euros.

Unidade de Saúde Local do Porto Santo

A construção do 'mini hospital' representa um investimento de 8,8 milhões de euros.

Nova ligação rodoviária Quebradas/Amparo

Esta obra, que será feita sobretudo em túnel, vai absorver 24,1 milhões de euros no próximo ano.

Manutenção de estradas regionais

A manutenção dos circuitos com interesse turístico (PAMUS) leva 13,1 milhões de euros.

Obra na escola da Levada

Na reabilitação da Escola Ângelo Augusto da Silva (Levada) serão investidos 3,1 milhões de euros.

Obra da Marina do Funchal

A conclusão da requalificação da marina do Funchal vai consumir 2,9 milhões de euros.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS FINANCIADOS PELO PRR

Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde

115,6 milhões de euros

Reforço da oferta de habitação

85 milhões de euros

Fortalecimento das respostas sociais

71,6 milhões de euros

Eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio

35 milhões de euros

Transição digital da administração pública

22 milhões de euros

Potenciação da electricidade renovável

17,2 milhões de euros

Tecnologias Oceânicas (ARDITI)

10,8 milhões de euros