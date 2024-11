Finlandesa Veera Klemettinen e português Vitor Barreiro vencem Funchal City Race

Decorreu, na manhã deste domingo, a 5.ª Edição do Funchal City Race, uma prova de orientação organizada pelo Clube Aventura da Madeira, que levou mais de duas centenas de participantes a percorrer a baixa da cidade.

Uma nota da entidade organizadora explica que o início das partidas foi adiado para as 10h30, procurando melhores condições para os 290 inscritos no evento. Apesar disso, a muita chuva que se fez sentir acabou por desmobilizar alguns dos atletas.

As partidas tiveram lugar na Levada dos Moinhos, onde iniciaram-se 11 percursos de diferentes dificuldades, entre os 2,1 quilómetros do percurso aberto fácil e os 4 quilómetros para a categoria Elite masculina. No Jardim de Santa Luzia, onde foi instalada a meta geral, estava definido o percurso para a formação de até 10 anos, com um itinerário de 600 metros. Os percursos mais longos exploraram zonas das freguesia de São Pedro, Sé e Santa Luzia, onde foram montados 70 postos de controlo para definir todos os percursos, desde a formação, percursos abertos e a competição.

Nos escalões de competição, a finlandesa Veera Klemettinen venceu a Elite feminina, concluindo o percurso de 3,5 quilómetros em 23 minutos, na segunda posição classificou-se Katerina Zimmerova da Chéquia, com o tempo de 30:46 e na terceira posição, a ucraniana Tetiana Franchuk, que representa o Clube de Montanha do Funchal, com o tempo de 33:15.

Na Elite masculina, a vitória foi decidida por dois segundos. Vítor Barreiro (Clube Aventura da Madeira) venceu, após concluir a prova de 4 quilómetros em 25:47, na segunda posição classificou-se o finlandês Pauli Leinonen, com o tempo de 25:49, e a terceira posição foi para José Mendes (LCM), que terminou com 26:24.

A nível colectivo, a vitória foi para o Clube Aventura da Madeira. Seguiram-se o Grupo Desportivo do Estreito na segunda posição e o Clube de Montanha do Funchal na terceira posição.