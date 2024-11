FC Porto envolvido na criação de aliança de clubes de futebol pelo clima

O FC Porto participou hoje na criação de uma aliança internacional de clubes de futebol pelo clima, impulsionada pelo tricampeão azeri Qarabag e pela Associação de Clubes Europeus (ECA), com o apoio da presidência da COP29, em Baku.

"O FC Porto reforça a sua posição de liderança no desporto sustentável. Adicionalmente, a adesão à iniciativa Estrutura do Desporto pela Ação Climática, da Organização das Nações Unidas (ONU), sublinha o nosso compromisso em alinhar esforços com a comunidade global, implementando ações concretas para mitigar as alterações climáticas e construir um futuro mais sustentável", explicou Teresa Santos, responsável 'azul e branca' pela área da sustentabilidade, em declarações ao sítio oficial dos 'dragões'.

Na conferência anual da ONU sobre o clima, que decorre na capital do Azerbaijão entre 11 e 22 de novembro, o FC Porto foi o único clube português envolvido na criação da aliança, à qual aderiram o Qarabag, os espanhóis do Atlético de Madrid e do Betis, os ingleses do Liverpool e do Tottenham, os italianos da Udinese, os turcos do Fenerbahçe e do Galatasaray, os suecos do Malmö e os brasileiros do Palmeiras.

"O FC Porto reafirma o seu compromisso com a sustentabilidade, reconhecendo-a como uma responsabilidade central e uma oportunidade única para liderar pelo exemplo. Renovámos hoje o nosso compromisso de adotar práticas sustentáveis em todas as nossas operações", vincou Teresa Santos, representante dos 'dragões' na COP29.

Além da presidência da conferência, a aliança foi apoiada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e apela aos 11 clubes envolvidos que tirem partido da influência do futebol na sensibilização do público em geral para as questões climáticas e na promoção da luta contra as alterações climáticas.

"Estabelecemos a meta de reduzir em 55% as emissões de gases com efeito de estufa até 2030, refletindo a nossa determinação em enfrentar os desafios ambientais com ações concretas e transformadoras. Para isso, estamos a trabalhar no desenvolvimento do nosso roteiro para a descarbonização", revelou.

Uma das medidas estratégicas foi a parceria assinada em abril de 2023, já na reta final na presidência de Pinto da Costa, com a empresa Greenvolt para o desenvolvimento de duas comunidades de energia renovável - uma no Estádio do Dragão, no Porto, e outra no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival -, bem como a disponibilização de uma solução de carregamento de veículos elétricos.

A otimização na gestão dos recursos e o envolvimento ativo dos seus parceiros e adeptos em práticas mais sustentáveis são outros caminhos propostos pela direção de André Villas-Boas, tendo um vista um "impacto ambiental positivo e duradouro".

"Estamos convictos de que o futuro do desporto e a preservação do planeta estão intrinsecamente ligados. Juntos, com parceiros e adeptos, transformaremos os desafios climáticos em oportunidades de inovação e resiliência, deixando um legado de responsabilidade ambiental e impacto social positivo para as próximas gerações", finalizou Teresa Santos.