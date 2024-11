Liga crê que acordo entre Moreirense e TVI comprova "potencial" do campeonato

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) afirmou hoje que o acordo para a transmissão dos jogos do Moreirense em casa na TVI, entre 2025 e 2028, comprova o "potencial de valorização elevado" das competições em Portugal.

Contactado pela Lusa, o organismo frisa que o compromisso hoje anunciado entre a estação televisiva e o clube minhoto, da I Liga portuguesa, válido entre as épocas 2025/26 e 2027/28, vai ao encontro do argumento de que a centralização dos direitos audiovisuais, prevista para 2028, pode valorizar o futebol luso.

"A Liga Portugal regista com naturalidade a entrada de um novo 'player' no mercado, que vem, no fundo, ao encontro daquilo que sempre tem sido o seu entendimento quanto ao processo de centralização dos direitos audiovisuais: as competições profissionais têm um potencial de valorização elevado", refere.

A LPFP salienta ainda que a centralização dos direitos audiovisuais vai desencadear "um crescimento da qualidade do produto e das receitas de todos os clubes que competem nas provas profissionais".

O acordo é válido para todos os jogos que o emblema da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, realize como anfitrião para os campeonatos organizados pela LPFP.