Dezenas de milhares em Barcelona exigem redução das rendas e ameaçam não pagar

Milhares de pessoas, 22.000 segundo a polícia local, 126.000 segundo a organização, manifestaram-se hoje em Barcelona exigindo a redução de 50% das rendas e ameaçando com uma greve ao pagamento se a situação da habitação não melhorar.

A manifestação, convocada pelo Sindicato dos Inquilinos e inspirada na que teve lugar em Madrid a 13 de outubro, começou por volta das 17:00 (16:00 de Lisboa) na Plaça Universitat com o 'slogan' "S'ha Acabat!" (Acabou!), contando com o apoio de mais de 4.000 entidades, 60 comissões e mais de 2.000 pessoas envolvidas nos preparativos.

Uma faixa com a mensagem "Acabou, vamos baixar os alugueres, por uma habitação condigna para todos" marcava a frente da marcha, durante a qual os manifestantes entoaram palavras de ordem como "Não vamos tolerar mais despejos", "Nem especuladores, nem bancos, nem fundos abutres" ou "Habitação, gratuita e universal".

Histórica manifestación hoy en Barcelona en defensa del derecho a una vivienda digna. Impresionante. pic.twitter.com/s0PH4trPg7 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 23, 2024

"Não podemos admitir que venham investidores às nossas cidades e brinquem com os apartamentos como no Monopólio", disse a porta-voz do Sindicato dos Inquilinos, Carme Arcarazo, em declarações aos jornalistas antes do início da manifestação.

Arcarazo anunciou que, a partir de domingo, o sindicato "vai avançar para uma greve dos alugueres".

"Se nos unirmos, temos muito mais poder do que qualquer político ou senhorio", sublinhou.

As principais reivindicações do protesto são a redução de 50% das rendas, a promoção de contratos permanentes "para acabar com a chantagem e a insegurança no final de cada contrato", a recuperação de casas para uso residencial e a proibição de compras especulativas.

Ja no queda cap dubte que la manifestació per reclamar lloguers dignes a #Barcelona és històrica. Els primers recomptes ens indiquen que hi ha desenes de milers de persones recorrent els carrers de la ciutat. #23N #AbaixemElsLloguers #ShaAcabat pic.twitter.com/sdu0oUhUT3 — Directa (@La_Directa) November 23, 2024

A manifestação começou na Plaça Universitat, na área da Gran Via, seguiu ao longo da rua Calàbria e, antes de chegar à rua Consell de Cent, fez uma paragem em frente à Casa Orsola, antes de subir a rua Tarragona até terminar na estação de Sants.

Ao chegar à Casa Orsola, um edifício comprado por um fundo de investimento que se transformou num símbolo da luta pela habitação em Barcelona, o porta-voz da União dos Inquilinos da Catalunha, Enric Aragonès, expressou da varanda do edifício a sua rejeição aos alugueres sazonais.

"Quando os que arrendam falam de insegurança jurídica, não falam dos inquilinos aos quais não querem renovar os contratos para fazer arrendamentos temporários", denunciou.

A manifestação juntou grupos de manifestantes vindos de diferentes partes de Barcelona, como as comarcas do Baix Llobregat e do Maresme.