Seminário 'Um Mar de Oportunidades' conta com mais de uma dezena de oradores

O seminário 'Um Mar de oportunidades' está agendado para esta terça-feira, dia 19 de Novembro, na Gare Marítima dos Portos do Funchal, como forma de assinalar o Dia Nacional do Mar. Mais de uma dezena de oradores vão compor quatro painéis, abordando possibilidades profissionais e de formação especializada na área do mar.

Um grupo de 80 alunos do ensino profissional vão participar neste evento, que falará sobre gestão e administração, armadores, direito, certificação e registo de embarcações, segurança e socorro, educação e formação, transformação e comercialização de pescado.

Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia; e Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração da APRAM, vão marcar presença na sessão de abertura, com início pelas 9h30, no piso 1 da Gare Marítima.

Esta é uma parceria da WISTA Portugal com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.