Foi colocada nova sinalização a alertar para queda de pedras na promenade da Praia Formosa.

Os sinais foram postos à entrada do túnel pedonal entre a Praia Formosa (Nascente) e a Doca do Cavacas onde, no ano passado, ocorreram alguns episódios de queda de pedras, o que já motivou uma limpeza da escarpa.