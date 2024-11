Miguel Iglésias tece duras críticas às declarações de Paula Margarido sobre a pobreza na Madeira

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, Miguel Iglésias, classificou como "vergonhosas, miseráveis e absolutamente insuportáveis" as declarações da deputada do PSD, Paula Margarido, sobre a pobreza na Madeira, referindo que social-democrata afirmou que a pobreza na Região é consequência do álcool e das drogas, e que os indicadores não reflectem a realidade.

Através de comunicado à imprensa, Iglésias destacou que a Madeira tem a maior taxa de pobreza do País, com 10 pontos percentuais acima da média nacional, e acusou Margarido de hipocrisia ao minimizar a situação. O socialista eleito pela Madeira à República criticou a deputada por sugerir que a pobreza é "miséria de cabeça" e por ignorar a realidade de muitas famílias que vivem em condições precárias.

Questionou se Margarido conhece a realidade dos seus representados, mencionando casos de famílias que sobrevivem com apoios ou agricultura de subsistência, e que enfrentam dificuldades extremas no dia-a-dia. Iglésias condenou a visão de Margarido, afirmando que reflecte o pensamento do PSD de negar a realidade.

Para Iglésias, as declarações de Margarido são indignas do cargo que ocupa e demonstram uma desconexão com a realidade da Madeira. Criticou a ideia de que a pobreza não existe porque os turistas vêem a Região como maravilhosa, considerando essa visão como um exemplo de negacionismo e insulto à inteligência das pessoas.