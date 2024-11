“Se eu não fizesse parte da solução não tinha ganho as eleições”, é a resposta de Miguel Albuquerque aos que pedem a sua saída da presidência do Governo Regional… e também do PSD/M.

Aos contestatários da sua liderança lembra que só no último ano venceu duas eleições Regionais, tendo pelo meio sido reeleito presidente do PSD Madeira, partido que na Região também venceu as eleições Nacionais e Europeias.

O pleno serve para sustentar que Albuquerque faz parte da solução e não do problema.

Mais. Assegura sentir junto da população, que continua a ser desejado.

“Sinto na rua com a população”, afirmou. Ademais, reforça que é obra do seu governo que a Madeira apresenta-se com “todos os sectores em crescimento” e quer “manter este ciclo de desenvolvimento”.

Relativamente às notícias de potenciais adversários internos, que garante não o incomodar, lembra que nos estatutos do partido “os congressos electivos são de dois em dois anos”, para reafirmar: “Estou dotado de toda a legitimidade para continuar o exercício das minhas funções”.

Garante que o seu governo também não fica fragilizado com a retirada da imunidade a quatro secretários, ao concluir que tal não significa nada de concreto.

“Num estado de direito ninguém é condenado sem ser ouvido e sem esclarecer as dúvidas. Se há dúvidas para esclarecer os secretários vão lá esclarecer. Ninguém está condenado”, sentenciou à margem de visita às obras do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.