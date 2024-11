Rubina Leal apontou a cultura como "veículo para a promoção da qualidade de vida e bem-estar"

Rubina Leal frisou, ontem, que "é cada vez mais importante ter uma oferta cultural e de lazer que fomente o bem-estar e qualidade de vida, porque sabemos o quão importante são estas valências para a nossa saúde mental". A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira falava na sessão de abertura do Madeira Street Arts Festival.

A parlamentar deu como exemplo este evento, que reúne o que melhor se faz a nível internacional, "com artistas de topo mundial, mas também dá palco e lugar aos nossos artistas para demonstrarem a qualidade e competência que possuem".

A vice-presidente do Parlamento madeirense aproveitou ainda esta ocasião para parabenizar a Associação Cultural Fura Bardos, organizadora do evento, bem como todas as entidades envolvidas pelo "arrojo de dinamizar numa Região como a nossa, um evento que traz consigo uma dinâmica muito próprio para a cidade do Funchal e da Calheta". Este é mais um "exemplo de descentralização cultural, e que evidencia uma forma de arte que tem que ser valorizada e acarinhada que é a arte de rua e a arte circense".