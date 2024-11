Liverpool vence e assume liderança após derrota do Manchester City

O Liverpool ganhou hoje em casa ao Brighton, por 2-1, e aproveitou a derrota do anterior líder Manchester City na visita ao Bournemouth (2-1) para subir ao primeiro lugar da Liga inglesa de futebol, na 10.ª jornada.

Os 'reds' até estiveram a perder, com o turco Ferdi Kadioglu a adiantar o Brighton aos 14 minutos, mas deram a volta ao marcador na segunda parte, graças aos golos do avançado neerlandês Cody Gakpo (69) e do 'faraó' egípcio Mohamed Salah (72), assumindo o comando da Premier League, com 25 pontos, mais dois do que os 'citizens', agora na segunda posição.

O campeão em título, que na terça-feira visita o Sporting para a Liga dos Campeões, foi surpreendido na deslocação ao terreno do Bournemouth, com o ganês Antoine Semenyo a inaugurar a contagem aos nove minutos, e o ex-portista Evanilson a ampliar a vantagem já no segundo tempo, aos 64.

O croata Josko Gvardiol ainda reduziu aos 82 minutos, mas o golo foi insuficiente para evitar a derrota da formação de Guardiola, que contou com os internacionais portugueses Bernardo Silva e Matheus Nunes no 'onze' inicial, enquanto Rúben Dias não foi opção neste jogo.

O Nottingham Forest, comandado pelo português Nuno Espírito Santo, continua a fazer furor, tendo conquistado mais três pontos, frente ao West Ham, com um triunfo caseiro por 3-0.

O neozelandês Chris Wood marcou o primeiro (27 minutos), Callum Hudson-Odoi alargou a vantagem (65) e o nigeriano Ola Aina fechou as contas (78), possibilitando a subida do Forest - teve Jota Silva em campo a partir dos 63 minutos - ao terceiro lugar do campeonato, após três vitórias consecutivas, com 19 pontos.

Para tal, foi decisiva a derrota do Arsenal em casa do Newcastle, graças a um golo do avançado sueco Alexander Isak, logo aos 12 minutos.

Com o desaire, os comandados de Mikel Arteta seguem, para já, no quarto lugar, com 18 pontos, mas ainda podem ser ultrapassados na tabela por Aston Villa e Chelsea, que entram em campo no domingo, perante Tottenham e Manchester United, respetivamente.

O Southampton bateu o Everton por 1-0, com Adam Armstrong a fazer o único golo da partida aos 85, e o Ipswich empatou na receção ao Leicester (1-1), com Leif Davis a marcar primeiro para os anfitriões, antes de Jordan Ayew igualar aos 90+4.