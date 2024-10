Secretário garante que desde o primeiro dia dos incêndios esteve em contacto com as autoridades nacionais

"Nós, governantes, nunca estamos de férias", afirmou Pedro Ramos em resposta a uma pergunta de Élvio Sousa sobre o facto de o presidente do Governo Regional e ele próprio terem continuado em férias depois do início dos incêndios.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil garantiu que, desde o primeiro dia, 14 de Agosto, esteve sempre em contacto com a Autoridade Nacional de Emergência, com o seu homólogo dos Açores e com membros do Governo da República, mas garante que nunca falou com a ministra da Administração Interna que, diz, "chega sempre tarde a muitas coisas".

Pedro Ramos também destacou a capacidade dos bombeiros madeirenses e da estrutura de Protecção Civil que dão formação a outros serviços, no continente e até ao nível internacional.

Sobre a ajuda para combater os incêndios de Agosto, garante que esteve tudo acertado para que, quando fosse necessária a ajuda, estivesse pronta.

Também lembrou que, em Setembro, a Madeira ofereceu ajuda para combater os fogos no continente e que nunca recebeu resposta.