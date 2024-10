Complemento regional chega a 229 idosos de Câmara de Lobos

O investimento do Governo Regional, através do Complemento Regional para Idosos (CRI), atingiu, este ano, os 230 mil euros no concelho de Câmara de Lobos. De acordo com a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, o complemento, criado pelo executivo madeirense para apoiar os idosos com pensões mais baixas, beneficiou em igual período 229 câmara-lobenses.

Ana Sousa, que falava numa sessão informativa sobre o referido apoio naquele concelho, alertou para o facto de o prazo de submissão das candidaturas ao Complemento Regional para Idosos acabar no próximo dia 31 de Outubro.

A governante lembrou também que os interessados em receber este apoio podem-se informar e candidatar nas IPSS ou Casas do Povo próximas da sua área de residência. Podem igualmente fazê-lo: nos serviços da Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, do Instituto de Segurança Social da Madeira, na Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, na Loja do Cidadão ou no Centro Comunitário Regional.

Para sensibilizar os idosos e dar-lhes a conhecer este complemento, a secretaria regional de Inclusão, Trabalho e Juventude tem promovido sessões informativas um pouco por toda a Região. Hoje, em Câmara de Lobos, a iniciativa contou com a presença do presidente da câmara municipal, Leonel Silva.

“O Governo Regional atribuirá em 2024 a cada um dos beneficiários do Complemento Regional para Idosos o valor global de 1.320 euros. É um apoio importante criado para ajudar quem recebe pensões mais baixas”, afirmou, na ocasião, Ana Sousa, agradecendo o apoio do município de Câmara de Lobos na divulgação do CRI.