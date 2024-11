Governo com dificuldades em lançar novas obras

Bom dia.

Setembro acentua crise no lançamento das empreitadas. O baixo valor destinado à construção foi maioritariamente pela acção das Câmaras e não do Executivo madeirense. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 2 de Novembro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia APRAM quer passar para os Municípios áreas sem uso portuário A Administração dos Portos da Madeira está a fazer trabalho técnico para levar à decisão política. Um dos espaços em causa é a baía de Câmara de Lobos.

Outros destaques nesta edição:

“Nasci sem pernas e sem braços mas poderia ter sido pior” Paulo Azevedo, actor e exemplo de superação, está hoje na Madeira para dar palestra em iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Reforço da oferta artística e do conhecimento especializado Presidente da CMF faz balanço de cerca de um ano de vida do Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

E, por fim, EEM instala mais 3 parques eólicos na Madeira e Porto Santo.

