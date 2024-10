Trabalhadores do SNS convocam greve para 4 de Novembro

A Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos (FESINAP) anunciou que os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão fazer greve de 24 horas no próximo dia 4 de Novembro.

De acordo com o comunicado da FESINAP, estes trabalhadores reinvindicam uma "subida de um nível remuneratório, revisão do SIADAP, reposição dos pontos do SIADAP, regularização das avaliações do desempenho, criação do cartão refeição, atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade e também a reposição da carreira de Agente Único de Transportes Colectivos".