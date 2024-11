A comissão especializada de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, da Assembleia Legislativa da Madeira, ouviu o representante da Coopescamadeira – Cooperativa da Pesca do Arquipélago da Madeira – Jacinto da Silva, sobre o projecto de decreto legislativo regional, da autoria do Chega que tem por objectivo a alteração do regime de protecção de parte da área marinha da Reserva Natural das Ilhas Selvagens, no que diz respeito à pesca.

Em causa está a possibilidade de pescar dentro da área protegida, sobretudo atum. Jacinto Silva, tal como já tinha afirmado anteriormente, garante que não está em causa a protecção das espécies e que a proibição tem efeitos muito penalizadores para armadores e pescadores.

A pesca do atum, garante o responsável da Cooperscamadeira, não prejudica o ambiente nem as espécies residentes nas Selvagens e garante que as restrições estão a colocar em causa o sector.

"Deixem os pescadores trabalhar", pede Jacinto Silva que contesta as posições de organizações ambientalista e espera que o Governo Regional altere as restrições.

No que diz respeito à poluição causada pelos barcos de pesca, não tem dúvidas de que é muito menor do que a provocada pro qualquer navio de cruzeiros que passe pelas Ilhas Selvagens.

Os vários partidos reconhecem que o que está em causa é o equilíbrio entre as restrições necessárias para proteger a reserva natural e o factor económico. Ao contrário do que foi afirmado por outras entidades ouvidas na comissão, nomeadamente a Ordem dos Biólogos, a pesca nas Ilhas Selvagens tem um peso muito superior a 1%, como foi afirmado.