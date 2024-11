Jacinto Serrão questiona PSD sobre abertura para baixar valor do IMI e aumentar isenção de pagamento

O socialista Jacinto Serrão questionou, hoje, o PSD sobre a abertura do partido para baixar o valor do IMI e ainda aumentar a isenção temporária no pagamento deste imposto para aqueles que adquirem a primeira casa.

Rafael Carvalho respondeu que o PS abdicou do concelho de Santa Cruz, indo a eleições com “uma equipa B”, sendo que agora vem criticar o JPP, o partido que ganhou. O social-democrata afirma que há vontade do Governo Regional para apoiar as famílias e que isso mesmo já é feito.

Luís Martins, do JPP, questionou Rafael Carvalho como se propõe compensar a perda de receita dos municípios, uma vez que a proposta do seu partido não pretende isso. Além disso, disse que tem sido aplicada uma taxa mínima de IMI.

Rafael Carvalho atirou que “obras feitas no concelho de Santa Cruz foram feitas pelo Governo Regional ou por Câmaras PSD”. “Foi o Governo que foi ao Caniço fazer a cobertura do Polidesportivo do Caniço. Além disso, lembrou a cobrança da “taxa ilegal” em Santa Cruz, algo que tira um valor às famílias que, no final do ano, dava para pagar uma garrafa de gás. “Santa Cruz é a única Câmara que aplica a derrama”, disse ainda.