Madeira Andebol defronta Hazena Kynzvart da Chéquia

O Madeira Andebol SAD vai defrontar nos oitavos de final da EHF European Cup a formação do Hazena Kynzvart da Chéquia, assim ditou o sorteio realizado esta manhã em Viena na Áustria. A primeira mão está agendada para os dias 11 ou 12 de Janeiro de 2025 no Funchal, com o segundo encontro a ter lugar em casa do adversário nos dias 18 ou 19 igualmente de Janeiro.

As madeirenses ficaram colocadas no Pote 1, mas ainda assim tinham pela frente a possibilidade de deslocações bem mais complicadas à Grécia, Islândia ou Polónia.