Oceano encarado como “um mar de oportunidades” para os mais jovens

Jorge Carvalho afirmou que o objectivo da tutela é apresentar aos alunos um conjunto de oportunidades aos mais jovens. Hoje está a ser promovido um seminário para abodar as temáticas ligadas ao mar. A preservação dos oceanos é outro dos objectivos e “é através do conhecimento que o podemos fazer”.

O Seminário ‘Um Mar de Oportunidades’ está a decorrer na Gare Marítima do Porto do Funchal, dando a conhecer as profissões ligadas ao oceano, num evento organizado pela WISTA, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, inserido no Dia Nacional do Mar. Na plateia estão cerca de 80 alunos de ensino profissional.

O secretário regional de Educação quis frisar que é pelo conhecimento que temos melhores desempenhos e que conseguimos transformar a sociedade. É pela escola e pelos alunos que se promovem eventos como este.

"Nós acreditamos que os nossos jovens, com a sua criatividade, a sua energia, irreverência e sentido de responsabilidade vão reflectir sobre tudo aquilo que se passará esta manhã, mas também agarrar as oportunidades que lhe são colocadas", disse Jorge Carvalho.

Foto Miguel Espada/ASPRESS

A presidente do Conselho de Administração dos Portos da Madeira apelou aos jovens que olhem para o mar como sendo “um mar de oportunidades”. Lembrou que a ilha da Madeira foi fundamental para projectar a Europa. Paula Cabaço diz que a nossa Região pode ser um verdadeiro “laboratório ao vivo”. Referiu que 95% das nossas importações entram no Porto do Caniçal.

‘Green Ports Madeira’ é um projecto no valor de 600 mil euros que quer que os navios possam reduzir a sua pegada de carbono aquando da sua vinda à Madeira. A sustentabilidade é um dos principais objectivos da APRAM.

Paula Cabaço quis ainda referir a quantidade de carreiras que oferece a APRAM, que vão desde a engenharia ao Direito.

Já a presidente da Wista Portugal, Joana Sousa, quis sublinhar a importância do Dia Nacional do Mar, que lembra o papel que este tem para o nosso futuro enquanto sociedade. A Wista Portugal tem representação em 60 países

A vice-presidente da associação fez questão de sublinhar o papel do Registo de Navios da Madeira no fomento deste sector.