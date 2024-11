Economia do mar já deve pesar mais de 11% na economia da Região

Para assinalar o Dia Nacional do Mar, que é celebrado a 16 de Novembro, pelo 4.º ano consecutivo a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) publica a compilação de indicadores estatísticos relacionados com o Mar para a Região Autónoma da Madeira (RAM), que dão conta que este sector pouco ou nada tem crescido em peso para a economia regional, representando 10,8% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) regional, 9,8% do emprego e 11,3% das remunerações. Os mesmos valores em 2020, 2021, 2022 e 2023, 'Estatísticas do Mar' publicadas no ano seguinte a que dizem respeito. Contudo, os dados continuam a cingir-se à Conta Satélite do Mar elaborada para 2016 e 2017.

"Note-se que a importância da economia do mar está muito relacionada com a relevância da atividade turística na RAM, uma parte substancial da qual é também integrada na CSM. Os trabalhos preparatórios para a atualização da próxima CSM já estão em curso, sob coordenação do Instituto Nacional de Estatística (INE), prevendo-se que, até final de 2025, a mesma fique concluída", acredita a DREM. Nessa altura saberemos a real dimensão da economia do mar.

"Importa referir que a maioria destes indicadores pode ser consultada em várias das áreas temáticas disponíveis no portal da DREM", pelo que na publicação do 'Em Foco' "estão disponíveis dados sobre a pesca, aquicultura, Registo Internacional de Navios, turismo de cruzeiros, embarcações de recreio, transporte marítimo de passageiros e mercadorias, praias com bandeira azul, atletas federados em desportos ligados ao mar e empresas de animação turística com atividades marítimas".

E incluem-se ainda "os dados da Conta Satélite do Mar RAM, divulgada em 2020 e pioneira a nível mundial, dado que as Regiões Autónomas Portuguesas foram as primeiras a dispor deste instrumento. Para as variáveis com um histórico relativamente longo de dados, e com o objetivo de facilitar a percepção da sua evolução ao longo dos anos e a comparabilidade, procedeu-se à conversão dos dados em números índices, assumindo 2010 o valor 100 (ano base)", faz o preâmbulo.

Foto DREM

Assim, resumidamente:

Conta Satélite do Mar – Economia do mar pesa mais de 10% na economia da Região; sendo que cada um dos indicadores (remunerações, emprego e VAB) tem um peso bem acima da média nacional (4,5%, 4,1% e 3,9%), sendo de realçar que estes dados dizem respeito a 2017.

Pesca – Em 2023, pesca descarregada caiu em quantidade (-0,2%) face a 2022, mas subiu em valor (+17,1%), para 4,7 mil toneladas e 18,2 milhões de euros, respectivamente.

Aquicultura – Produção diminuiu em 2023, sendo de realçar as "1.395,0 toneladas de dourada, uma queda de 12,7% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas rondaram os 7,9 milhões de euros, representando uma diminuição de 5,9%".

Registo Internacional de Navios – Registo Internacional de Navios com preponderância crescente nos últimos onze anos. "Divididos entre navios de comércio e embarcações de recreio, observa-se que os primeiros aumentaram de forma mais acentuada, passando de 142, no final de 2010, para 968, em outubro de 2024, ou seja, o número quase foi multiplicado por sete entre os referidos momentos temporais", diz a DREM.

Cruzeiros – Em 2023, o sector prosseguiu recuperação iniciada em 2022, sendo que "entraram nos Portos da RAM 279 cruzeiros, com um total de 615,7 mil passageiros em trânsito", destacando-se que "estes valores resultam principalmente da atividade nos primeiro e último trimestres deste ano".

Transporte marítimo de mercadorias – Em 2023, a descarga de mercadorias cresceu 8,3% face a 2022. "Foram descarregadas 1,3 milhões de toneladas de mercadorias nos portos da Região" e "foram carregadas 155,0 mil toneladas de mercadorias nos portos regionais, o que representa um aumento de 2,1% em relação a 2022".

Transporte marítimo de passageiros – Linha Madeira-Porto Santo com crescimento de 20,2% em 2023. "O número de passageiros transportados situou-se nos 408,3 mil, valor acima do observado no ano precedente".

Praias com Bandeira Azul – 17 praias da RAM receberam este galardão em 2024, quando "em 2023, 16 praias da Região receberam o galardão de Bandeira Azul, mantendo o número observado em 2020, 2021 e 2022".

Desporto federado – Número de atletas federados em desportos relacionados com o Mar com recorde em 2021/2022, "superando o valor registado em 2009/2010 e culminando uma trajetória de crescimento contínuo desde 1998, apesar das ligeiras desacelerações ocorridas em 2011/2012, 2013/2014 e 2020/2021".

Empresas de Animação Turística com Atividades Mar – Número de empresas cresceu em 2023 e continua em 2024. "Das 94 empresas desta natureza no mercado regional em 2017, passou-se para 153 em 2023, e, até 7 de outubro de 2024, estavam registadas 176 empresas, o que representa uma subida de 87,2% em apenas oito anos.