Valência sob aviso laranja por ameaça de novo temporal

A região espanhola de Valência está de novo sob aviso por possibilidade de chuvas intensas nas próximas horas, com as autoridades a alertarem para o colapso das sarjetas e sistemas de saneamento devido às inundações de 29 de outubro.

Os serviços meteorológicos de Espanha emitiram um aviso laranja (o segundo mais grave) para várias regiões da Comunidade Valenciana a partir das 21:00 de hoje (20:00 em Lisboa), por causa de uma nova DANA, uma "depressão isolada em níveis altos" (conhecida como DINA em português).

A DANA é o fenómeno meteorológico que provocou chuvas torrenciais e inundações que em 29 de outubro causaram mais de 200 mortos e destruíram casas e infraestruturas na região de Valência.

Duas semanas após as inundações, continuam os trabalhos de limpeza das zonas afetadas e sucedem-se os alertas e recomendações às populações por temor a problemas de saúde pública.

Entre os alertas e recomendações mais insistentes estão os relacionados com o estado da rede de saneamento, em que se incluem as sarjetas.

Na segunda-feira, o governo regional da Comunidade Valenciana pediu mesmo mais meios para desobstruir de lodo e água a rede de saneamento e evitar "problemas graves de saúde pública".

No mesmo dia, o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, anunciou também 500 milhões de euros para um "plano de ação específico contra o lodo", uma vez que há ruas que continuam com lamas e terra e é necessário desobstruir, limpar e reparar também "quanto antes" as redes de saneamento básico e de fornecimento e tratamento de água, retirando "milhares de toneladas de barro e escombros", numa "tarefa descomunal".

Já hoje, e perante o novo aviso meteorológico para as zonas afetadas pelas inundações, vários municípios pediram às populações para evitarem deitar e varrer lodo para as ruas, para não colapsar a rede de saneamento e as sarjetas.

Também a proteção civil do governo regional apelou hoje às câmaras municipais e outros organismos para adotarem "medidas preventivas com antecedência suficiente face ao impacto severo que pode causar a próxima DANA nas populações afetadas" pelas inundações.

O executivo realçou a "vulnerabilidade do território afetado e das pessoas que estão a trabalhar na zona" e recomendou, em concreto, que seja ponderada o fecho de escolas na quarta-feira.

"Recomenda-se o teletrabalho e evitar a utilização de viatura particular para reduzir as deslocações", acrescentou a proteção civil valenciana, que sublinhou que as chuvas das próximas horas "podem ser severas".

Alguns municípios da região seguiram já a recomendação de fechar as escolas na quarta-feira e vários, como o de Algemesí, fizeram apelos à colocação de "madeiras ou barreiras" nas entradas de pisos térreos e de garagens atendendo ao estado das sarjetas, que pode provocar "acumulação de água nas ruas", apesar de não se preverem chuvas tão torrenciais como as de 29 de outubro.

Os autarcas, como o governo regional, garantiram que estão a focar os esforços dos últimos dias na desobstrução da rede de saneamento e das sarjetas.