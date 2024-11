Preventiva para ladrão que roubou a carteira a dois homens no Funchal

Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública na última sexta-feira, depois de ter realizado dois assaltos no Funchal.

Segundo informou o Comando Regional da PSP em comunicado, esta detenção só foi possível devido aos relatos de duas testemunhas que presenciaram um dos assaltos na Rua da Carreira e seguiram o ladrão à distância até à Avenida Arriaga, onde contactaram com o polícia que estava de serviço no Banco de Portugal.

O agente da PSP encetou de imediato uma perseguição ao suspeito em fuga, tendo conseguido interceptá-lo na Praça Amarela a cerca de 500 metros do início da perseguição.

“Já com o suspeito controlado fizeram o caminho inverso até ao local onde o assaltante tinha abordado a vítima. No local o homem assaltado, de 68 anos, descreveu sucintamente ocorrido, confirmando o roubo da sua carteira, que continha 167 euros”, confirmou a PSP na mesma nota.

Após o transporte de todos os intervenientes para o Comando da Polícia, foram feitas as necessárias diligências de recolha de prova testemunhal e material, envolvendo todas as partes em acto de reconhecimento. Parte do dinheiro furtado foi recuperado e restituído ao seu proprietário.

A polícia adiantou ainda que o trabalho de análise permitiu também perceber que o suspeito detido tinha sido o autor de outro roubo ocorrido na manhã desse mesmo dia, tendo roubado a carteira com 25 euros a um cidadão de 50 anos.

O homem foi presenta a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.