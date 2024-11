Poder de compra dos estrangeiros levou a crescimento acentuado do preço das habitações na Madeira

João Ribeiro foi o segundo interveniente nas Jornadas do JPP, nesta manhã, na ALRAM.

Trata-se de uma pessoa “natural da Madeira, formada em economia pelo ISEG - Universidade de Lisboa, e pós-graduado em avaliação imobiliária desenvolveu carreira nesta área, trabalhando para o sistema financeiro nacional (banca e fundos de investimento imobiliário), Possui certificação portuguesa e europeia em avaliação de imóveis. Tem-se dedicado nos últimos anos à avaliação de imóveis especiais, com envolvimento em alguns dos principais projetos imobiliários do território nacional”.

João Ribeiro demonstrou como o preço da habitação evoluiu muito mais do que os rendimentos, entre 2014 e a actualidade. No entanto, alertou para o facto de os estudos do INE terem subjacentes os pedidos de crédito.

A evolução do indexante das taxas Euribor aumentou mais de 30%, entre as duas dadas.

O investigador nota que, apesar de tudo, há mais literacia financeira e, agora, há mais transferência de crédito e menos perdas de imóveis.

Já o mercado “puro e duro” nota-se uma evolução acentuada no valor por metro quadrado da habitação. Um aumento de 174%, num T2, desde 2015.

João Ribeiro associa essa evolução au aumento do turismo e às decisões de compra por visitantes. Essa será uma das razões para o aumento de preços, devido à concorrência, com os madeirenses, pelo mesmo parque habitacional.

“Os estrangeiros têm mais poder de compra”, o que leva ao aumento dos preços.

No então, este não é apenas um problema português, afirmou baseado em dados do Eurostat.

A baixa de preços conseguir-se com maior acção do Estado na promoção de habitação, mas impõe igualmente mais investimento privado, para o que se impõem incentivos públicos a tal iniciativa.