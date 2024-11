'Apadrinhe este Natal' volta a espalhar magia

Com o término de mais um ano, a CPCJ de Santa Cruz volta a dar as mãos à Loja Solidária do Caniço, em parceria com Juntas de Freguesia do concelho (Junta de Freguesia do Caniço, Junta de Freguesia de Santo António da Serra , Junta de Freguesia da Camacha , Junta de Freguesia de Gaula e Junta de Freguesia de Santa Cruz) e ainda o Município de Santa Cruz, para dinamizar a 7.ª edição do 'Apadrinhe este Natal'.

"O projecto, nascido em 2018, tem como objectivo espalhar alguma alegria pelas crianças e jovens apoiadas pela CPCJ de Santa Cruz, respeita acima de tudo, o anonimato das crianças, jovens e suas famílias, e vem ainda celebrar a individualidade de cada um, lembrando-lhes que, como comunidade, que estamos plenamente conscientes da sua existência, e que estamos “deste lado”, sem julgamentos e sem esperar nada em troca, mas o coração nas mãos, a contribuir de alguma forma para que a quadra natalícia seja um pouco mais feliz, e a existência de cada uma destas crianças e jovens, seja celebrada", refere à imprensa.

É nosso objectivo que as cerca de 120 crianças e jovens sinalizados, sejam apadrinhados graças a esta iniciativa e à colaboração dos padrinhos e madrinhas que aceitem o desafio de os presentear, marcando, certamente e de forma positiva, a vida de todos os envolvidos: padrinhos, madrinhas, crianças, jovens". CPCJ de Santa Cruz

E acrescenta: "Reforçando o importante papel que as Juntas de Freguesia assumem como poder local e de proximidade à população, as autarquias do Caniço, Camacha, Santo da Serra, Santa Cruz e Gaula, bem como a própria Loja Solidária do Caniço, assumem a responsabilidade de receber as prendas dos padrinhos que as prefiram deixar nas sedes da juntas de freguesia, garantindo posteriormente a sua entrega na própria Comissão".

"Para a equipa de trabalho envolvida no projecto, apesar da pluralidade de funções que se acumulam durante o desenvolvimento desta iniciativa, é inegável o envolvimento da comunidade, local, regional, nacional e até estrangeira, que se tem associado ao projecto ano após ano. O 'Apadrinhe este Natal' tem marcado a vida de muitas famílias ao longo destes sete anos, por muito mais do que a prenda material, mas principalmente, pela presença não-física de alguém que se doa de forma altruísta e ajuda a escrever um bonito parágrafo na história de Natal das nossas crianças e jovens", realça.

Para participar basta contactar a CPCJ de Santa Cruz (telemóvel, email ou redes sociais) e será facultada toda a informação necessária. As prendas deverão ser entregues até dia 9 de Dezembro.

Aos padrinhos ser-lhe-á atribuído:

• um código (como forma de garantir o anonimato da criança);

• idade e género da criança/jovem;

• preferências/necessidades/gostos/interesses (desde que partilhados pelas famílias).