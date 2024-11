Incêndio em restaurante levou bombeiros ao Monte

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, esta manhã, para um incêndio que deflagrou no restaurante do Teleférico, nas Babosas, no Monte.

Ao que tudo indica, tratou-se de um fogo numa conduta, que foi extinto pelos funcionários.

Os bombeiros vão proceder agora à ventilação do espaço.

No local encontram-se oito elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância que não chegou a ser utilizada, dada a inexistência de feridos.