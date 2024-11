72 instituições participam na Feira das Vontades

A Feira das Vontades regressa, até 16 de Novembro, ao Largo da Restauração e Placa Central, para celebrar o Dia Internacional do Voluntário pela vigésima primeira vez consecutiva, numa organização da Associação Casa do Voluntário – IPSS em parceria com a Comissão Organizadora (Garota do Calhau, Direcção Regional da Juventude, Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa São José e Causa Social.

Esta tarde, na cerimónia de abertura oficial do evento, que data já de 2003, a presidente da direcção da Casa do Voluntário, Helena Correia, deu conta de 72 instituições participantes, com barraquinhas, às quais se juntam outras responsáveis pela animação do certame.

A Feira das Vontades tem como objectivos mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelas instituições que actuam na região e que trabalham com voluntários, técnicos e direções destas instituições. Assume-se como a maior montra da Madeira na área social, pela divulgação dos trabalhos e pela partilha de experiências entre instituições, e pelas iniciativas que incentivam a prática do voluntariado, enquanto expressão de cidadania activa.

“O grande propósito era somente mostrar à comunidade o trabalho que fazemos durante o ano, porque é importante perceber o que a área social faz e principalmente o que as instituições fazem em prol do povo madeirense. Com o passar dos anos, para além deste grande objectivo, que é mostrar, também acaba por angariar fundos para actividades internas das associações”, explicou a responsável.

Helena Correia que apontou também que as famílias têm recorrido mais a apoios sociais dada a inflação. “Há mais pedidos para apoio na área da alimentação e apoio financeiro. Vamos tentar corresponder, mas por vezes não se consegue, outra sim”, assumiu, mostrando-se também satisfeita com o número de voluntários que actualmente colaboram com as instituições.

A presidente da Casa do Voluntário destacou, a este propósito, o Cartão do Voluntário que tem associado uma série de benefícios ou ainda o passe social gratuito para quem faz voluntariado regular, acima dos seis meses.