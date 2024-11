CMF entrega equipamentos informáticos no valor de 16 mil euros à Universidade Sénior de São Gonçalo

A Câmara Municipal do Funchal entregou esta terça-feira, 12 de Novembro, equipamentos informáticos à Universidade Sénior de São Gonçalo no valor de 16 mil euros, no âmbito do Orçamento Participativo Funchal (OPF) 2023-2024.

O projecto vencedor consiste na entrega de 18 computadores, 2 routers e software com licença vitalícia, um investimento total de 16 mil euros, destinado a promover a formação digital da população sénior. A acção permitirá que os alunos da Universidade Sénior de São Gonçalo acedam às tecnologias de informação, facilitando a interação com a instituição, familiares e amigos.

A presidente da autarquia, Cristina Pedra, destacou o reforço da verba destinada ao Orçamento Participativo Funchal 2023 -2024 em 550 mil euros destinada a apoiar projetos em quatro categorias: juvenil, escolar, concelhia e sénior.

Para este ano, foi decidido um aumento de 10% passando para 600 mil euros, o que possibilita uma melhor resposta às necessidades da população e reforça o compromisso do executivo com a promoção da participação cívica e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

A autarca sublinhou que “os aumentos efetuados por este executivo já representam 1 milhão e 50 mil euros em orçamento participativo”.

Além disso, a autarca reforça que a edição do OPF 2023-2024 registou uma elevada participação da comunidade, com 24.439 votos, durante a fase de votação pública, um claro reflexo do envolvimento da população nas decisões relativas aos projetos a serem financiados.

Das 57 propostas apresentadas, e após uma análise técnica e financeira por parte da CMF, foram validadas 35 propostas. No total, 14 projectos foram classificados como vencedores: 1 juvenil, 2 escolares, 4 concelhios e 7 seniores. Todos os projetos integrados na Categoria Sénior serão implementados, uma vez que a verba disponibilizada para esta categoria, acomodou todos os projetos submetidos a votação.

Cristina Pedra relembrou ainda que, neste momento, está em curso a votação pública para os projetos do Orçamento Participativo 2024-2025 apelando à participação ativa dos cidadãos “É importante ouvir a população, pois são os próprios munícipes quem melhor conhece as suas necessidades.”