Bolsa de Lisboa perde 1,37% alinhada com quedas da Europa

A bolsa de Lisboa terminou esta terça-feira com a sessão em baixa, com o seu principal índice (PSI) a perder 1,37% para 6.332,83 pontos, em linha com as quedas acentuadas na Europa.

Das 15 cotadas que integram atualmente o índice PSI, 13 desceram e só duas ficaram em terreno positivo.

A EDP Renováveis registou a maior descida (-3,97% para 10,64 euros), seguida pela Mota-Engil (-3,03% para 2,56 euros).

Nas principais bolsas europeias, Paris caiu 2,69%, Milão 2,14%, Frankfurt 2,13%, Madrid 1,85% e Londres 1,22%