Metropolitana cede duas lojas na Praça CR7

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento colocou dois dos seus espaços no mercado para arrendamento. Vão a concurso público as lojas 7 e 8 na Praça CR7, áreas comerciais localizados junto ao Cais Norte que ficam assim disponíveis para a instalação e exploração de estabelecimento comercial, para serviços de comércio a retalho.

O fim do contrato em vigor determinou o lançamento de um novo procedimento público para a rentabilização dos espaços. O novo contrato de concessão será celebrado pelo prazo de cinco anos, podendo o mesmo ser renovado duas vezes, até ao máximo de 15 anos, mas não automaticamente, pelo que as partes terão de mostrar interesse na continuidade.

Para alugar as lojas destinadas ao comércio, a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento espera uma contrapartida financeira não inferior a 3.440 euros mensais, mais IVA. Ao todo a sociedade anónima de capitais públicos espera conseguir ao abrigo deste contrato 206.400 euros pelos cinco anos de renda, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor e ainda as actualizações anuais em função da inflacção.

O concurso foi agora lançado, os interessados podem visitar o espaço até dois dias antes da data limite para entrega das propostas, que é o final do dia 29 deste mês.

Após a concessão das lojas 7 e 8, o vencedor do concurso tem 30 dias para abrir os espaços ao público.

Entre várias outras coisas, estabelece o contrato que são da inteira responsabilidade da concessionária os custos de manutenção e de conservação do espaço e de todos os equipamentos afectos à concessão, bem como os encargos de funcionamento.

A loja 7 tem uma área total de 86,67 m2; a loja 8 é um pouco menor, com 77,98 m2. Os dois espaços comerciais beneficiam do movimento dos cruzeiros no Porto do Funchal e do acesso à Praça CR7.