Autarquia do Funchal recebe luz verde do Tribunal de Contas ao contrato do Sistema de Videovigilância

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) recebeu, hoje, o visto prévio do Tribunal de Contas (TdC) ao contrato de aquisição e instalação do novo Sistema de Videovigilância para a cidade do Funchal.

"O projecto visa reforçar a segurança pública em locais identificados pela Polícia de Segurança Pública (PSP)", revela a autarquia à imprensa.

E acrescenta: "O concurso limitado por prévia qualificação para a implementação do sistema, aprovado, por unanimidade, em reunião de Câmara a 11 de Abril de 2024, tinha um preço-base de 1,4 milhões de euros. A adjudicação do contrato foi feita pelo valor de 852.361 euros, sendo o consórcio vencedor formado pelas empresas SOLTRÁFEGO - Soluções de Trânsito, Estacionamento e Comunicações, S.A., e WAVECOM - Soluções Rádio, S.A".

O contrato entre o Município do Funchal e o Consórcio foi assinado em Setembro de 2024.

Conforme o estabelecido, acrescenta a autarquia funchalense, "as 44 câmaras de videovigilância serão instaladas em diversas zonas da cidade, com três tipologias diferentes de câmaras, estando o seu funcionamento previsto até abril ou maio de 2025".

A PSP será responsável pela monitorização e supervisão das imagens captadas.