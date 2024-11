PSP fez nove detenções na Rua das Fontes e Avenida do Mar e apreendeu droga

A PSP deteve nove indivíduos por vários crimes, na madrugada de domingo, dia 10, na baixa do Funchal, mais propriamente na Avenida do Mar e na Rua das Fontes, no âmbito de uma Operação Especial de Prevenção Criminal.

Segundo informou na tarde desta segunda-feira o Comando Regional da PSP, "esta operação foi realizada com o objectivo de aumentar o sentimento de segurança da população na área indicada, prevenindo assim a ocorrência de agressões, furtos e roubos, em especial no período noturno".

A Rua das Fontes é um das zonas da baixa da capital madeirense com histórico de desacatos na noite funchalense, conforme o DIÁRIO tem noticiado.

Haverá razões para achar que a Rua das Fontes no Funchal é violenta à noite? ‘Homem vítima de queda na Rua das fontes’. Este foi o título de uma pequena notícia publicada, na manhã de ontem, em dnoticias.pt, referente a um evento ocorrido na noite anterior. O texto suscitou vários comentários, alguns sarcásticos, mas outros afirmaram a insegurança da noite madeirense e outros ainda colocaram o foco na Rua da Fontes.

A PSP dá conta que deu também importância à fiscalização dos estabelecimentos de diversão nocturna, ao controlo de estrangeiros, ao combate ao narcotráfico bem como à segurança rodoviária, através do recurso a diversas valências da PSP incluindo da Força destacada da Unidade Especial de Polícia (UEP).

"O patrulhamento intensivo daquela zona e as manobras policiais envolventes permitiram assim deter um cidadão de 22 anos, já referenciado pela PSP, quando o mesmo atirou para o chão uma meia que foi sinalizada por um canídeo de droga da PSP", revela o Comando da Polícia.

Estes indícios permitiram a execução de uma busca domiciliária e a apreensão de 259 doses individuais de haxixe, 790 doses de 'Gorbimix' (nova substância sintética equivalente ao chamado 'Bloom'), 20 comprimidos de MDMA/Ecstasy, indiciando-se a prática do crime de tráfico de estupefacientes.

As acções de revista de rua levadas a efeito pela PSP e autorizadas pela autoridade judiciária competente, permitiram também identificar 2 homens, com idades entre os 25 e os 40 anos, os quais estavam na posse de 24 doses de haxixe e 3 doses de cocaína, substâncias estas que foram apreendidas.

PSP fiscalizou 200 viaturas e deteve 7 condutores por álcool

No âmbito rodoviário a PSP fiscalizou cerca de 200 viaturas, levando à detenção de 6 condutores por condução sob o efeito do álcool, 1 cidadão por falta de habilitação para conduzir e 1 condutor por recusa em submeter-se ao teste do álcool.

Foram ainda autuados 7 condutores sob o efeito de álcool (taxas entre 1,19 e 0,5 gls), 1 condutor por circular sem inspeção e outro condutor por falta de documentos.

Nove multas aos estabelecimentos na Rua das Fontes

A fiscalização dos estabelecimentos na Rua das Fontes foi também contemplada, tendo sido levantados 9 autos por infrações diversas (ex. falta de livro de reclamações) com destaque para um auto por venda de tabaco a menores de 16 anos.

Quatro estrangeiros detectados em situação ilegal

As novas competências da PSP em matérias de controlo de estrangeiros deram também motivo para a fiscalização de 67 cidadãos não europeus, 4 dos quais em situação ilegal.

Os mesmos foram notificados para abandono voluntário do País. A este respeito foram também levantados 6 autos de contraordenação, por falta de atualização de morada em título provisório de residência.

Alegado traficante libertado com a medida de coacção mais baixa

O cidadãos detidos por crimes rodoviários foram julgados em processo sumário sendo-lhes aplicadas medidas não restritivas da liberdade. O cidadão detido por tráfico de estupefacientes foi constituído arguido e presente à autoridade judiciária, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.