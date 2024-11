A Madeira deverá ter dois helicópteros pesados em permanência

O secretário-geral do Sindicato Nacional da Protecção Civil afirmou esta segunda-feira, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de Agosto’ que a Madeira deve ter mais meios aéreos em permanência na Região para o combate a incêndios.

Em resposta ao deputado Celestino Sebastião (Chega), que perguntou várias vezes quem estará a mentir em todo o processo, José Costa Velho pede dois helicópteros bombardeiros, de tipo Kamov, dizendo que o meio médio agora em actividade na Madeira deverá ser alocado a outro tipo de intervenções, nomeadamente no resgate em montanha.

“Havendo esses meios, não seria necessário ajuda externa”, afirmou o sindicalista, que também vincou a necessidade de um plano integrado de combate a incêndios.

Ainda no que toca a 'exigências', Costa Velho apontou a necessidade de a Madeira ter o dobro dos bombeiros que possui actualmente.