Dois homens esfaqueados esta madrugada em Sintra

Dois homens foram esta madrugada esfaqueados, um no abdómen e o outro nas costas, com uma perfuração no pulmão, junto à praça de táxis da estação da CP de Rio de Mouro, disse à Lusa fonte policial.

De acordo com a mesma fonte, a PSP recebeu um alerta, cerca das 02:50, para dois homens esfaqueados na Rua Óscar Monteiro Torres, Rio de Mouro, concelho de Sintra, junto à praça de táxis na estação de comboios.

A PSP "deslocou-se de imediato ao local" e confirmou a existência de dois feridos, um homem de 35 anos com um corte no abdómen, considerado ferido ligeiro, e um outro homem, de 40 anos, com um golpe nas costas com perfuração de um pulmão, considerado ferido grave.

De acordo com a fonte ambos foram transportados para unidades hospitalares, o ferido ligeiro para o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, e o ferido grave para o Hospital de São José, em Lisboa.

Segundo a mesma fonte, "desconhecem-se suspeitos e motivos das agressões", tendo a PSP reforçado o policiamento nas ruas adjacentes à estação da CP de Rio Mouro.

Os factos foram já comunicados ao Ministério Público.