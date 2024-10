Dúvidas sobre o Orçamento de Estado estão para durar

Bom dia. Este é um dos principais temas dos jornais nacionais desta quarta-feira, 9 de Outubro de 2024.

No Público:

- "Governo fechou proposta final de Orçamento sem acordo com PS"

- "Nobel da Física. Estes cientistas criaram as bases da inteligência artificial"

- "Eleições. Após campanha calma, mas já com denúncias de fraude, moçambicanos vão hoje a votos"

- "Castelo de São Jorge. Teresa Mourão vai dirigir o 'monumento mais visitado do país'"

- "Plano para os media. Fim da publicidade na RTP"

- "Apoios à contratação de jornalistas"

- "Leitores vão pagar apenas 50% das assinaturas de jornais"

- "Futebol. Andrés Iniesta, o adeus do mais elegante dos jogadores"

- "Centros educativos. Jovens com problemas de saúde mental sem resposta"

No Correio da Manhã:

- "Mãe de três filhos degolada na rua. Crime bárbaro na Lourinhã"

- "Banco de Portugal prevê desaceleração do PIB"

- "Conflito no Médio Oriente. Escalada na guerra entre Israel e Hezbollah"

- "Se o PS chumbar. Ventura garante aprovação do Orçamento"

- "Caso BES. MP contra extinção do processo de Salgado"

- "Comunicação social. Governo lança pacote de trinta medidas"

- "Apanhado em Tânger. Fábio queria fugir para a Argélia e evitar extradição"

- "Sporting. Cotação de Gyokeres dispara"

- "Defesa do Benfica. Tomás Araújo substitui Inácio na seleção"

- "FC Porto. Villas-Boas ataca 'encomenda infantil'"

No Jornal de Notícias:

- "Há grupos de jovens armados na noite do Porto que 'não hesitam em usar a violência'"

- "Não há mais cedências. PS ou Chega decidem"

- "Ação em tribunal trava acesso de diabéticos a novas bombas de insulina"

- "Pedidos para regresso de Conceição são uma 'encomenda infantil'. Villas-Boas considera adeptos 'soberanos' nos assobios"

- "Sporting. Varandas encaixa 300 mil euros por ano, mais prémios"

- "Vale de Judeus. Fábio tenta evitar extradição de Marrocos"

- "Porto. Moreira estranha número excessivo de lojas para turistas"

- "Braga. Hospital poupa seis mil horas nos internamentos"

- "Comunicação. Plano para os média apoia Interior e aplica corte na RTP"

No Diário de Notícias:

- "Barómetro Aximage/DN. AD subia, Chega descia, mas eleições deixavam quase tudo igual"

- "52% dos portugueses querem novas eleições caso o Orçamento seja chumbado pela oposição"

- "Segurança Social. Imigrantes dão saldo positivo de quase 2200 milhões de euros"

- "Nobel da Física. De olhos postos na aprendizagem das máquinas"

- "Cinema. 'Não me interessa o filme-catástrofe, mas sim o vivermos num ambiente de pré-catástrofe', diz a realizadora Rita Nunes"

- "Montenegro. PM defende 'valorização dos jornalistas' mas dá entrevista a Maria João Avilez, que não tem carteira profissional"

- "Apoio aos media. Governo corta na RTP e dá desconto na Lusa"

- "Moçambique. Chapo é o quase certo sucessor de Nyusi, mas Mondlane pode surpreender"

- "Centeno. Portugal tem de poupar, travar despesa, pagar o PRR e ir com calma no corte de impostos"

No Negócios:

- "Famílias reforçam poupança apesar de Estado gastar mais"

- "Governo avança com descida de um ponto no IRC em 2025"

- "Conversas na redação. João Duque [Presidente do ISEG]. 'Finanças têm tendência a gerir o investimento como folga'"

- "Automóveis. Venda de carros usados regressa a 2019 à boleia de importados"

- "ANA só vai subir taxas no aeroporto de Lisboa"

- "Anil K. Gupta, professor de mercados emergentes. 'A bolsa da Índia já ultrapassou China. Economia vai demorar'"

No O Jornal Económico:

- "Governo vai restruturar a RTP e retirar-lhe a publicidade"

- "CGD quer fechar venda de banco de Cabo Verde ainda este ano"

- "Centeno alerta para maior disparo na despesa pública em 30 anos"

- "Moçambique vai hoje a eleições, com Daniel Chapo e a Frelimo a partirem como claros favoritos à vitória"

- "Montenegro confia na aprovação do OE, mesmo sem ter acordo"

- "Ventura cria tabu sobre voto no Orçamento"

No A Bola:

- "Implacável AVB. Presidente do FC Porto sem rodeios sobre temas polémicos"

- "Benfica. Kokçu e Akturkoglu são dos melhores turcos da atualidade"

- "Sporting. Rúben Amorim quase triplicou o valor do plantel em quatro anos"

- "Internacional. Iniesta anuncia adeus"

- "Seleção. Tomás Araújo rende Gonçalo Inácio"

No Record:

- "Sporting. Rúben é ouro. Já valorizou atual plantel em 296 MEuro"

- "Hugo Viana na lista do Man. City"

- "FC Porto. Villas-Boas contra a contestação: 'Jogadores pedem que se pare com assobios'"

- "Benfica. Florentino não desiste de Portugal"

- "Investigação da justiça italiana. Ultras do Inter queriam 'matar' adeptos das águias"

- "No Luxemburgo. Leandro Barreiro desportista do ano. 'Está a correr tudo muito bem no Benfica'"

- "Seleção. A vez de Tomás Araújo"

- "Elite Cup junta os melhores do Hóquei. A partir de 6.ª feira em Odivelas"

E no O Jogo:

- "Villas-Boas reagiu aos sinais de contestação dos últimos dias. 'Pichagens? Uma patetice encomendada'"

- "Sporting. Gyokeres já valorizou 350 por cento"

- "Manchester City põe Hugo Viana na mira"

- "Benfica. Florentino à espera de Roberto Martínez"

- "Polícia de Milão impediu batalha campal em 2023: 'Vamos matá-los como cães'"

- "Seleção. João Neves dá a bênção ao estreante Tomás Araújo"

- "Palhinha falhou treino por motivos pessoais"

- "Basquetebol. Segunda falsa partida. Clubes continuam a queixar-se das dificuldades na inscrição de estrangeiros"