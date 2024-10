PCP quer reforço das condições laborais dos bombeiros

O PCP desenvolveu, na Região, ao longo da manhã desta terça-feira, uma jornada de contacto com os bombeiros para dar conhecimento de um conjunto de medidas legislativas que visam defender valorizar e reconhecer o trabalho dos bombeiros.

Junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Ricardo Lume, dirigente do PCP, começou por salientar que "os bombeiros são os principais agentes de protecção civil, ainda agora no combate aos incêndios que assolaram a Região no passado mês de Agosto ficou uma vez mais comprovado.»

Prosseguiu dizendo que "a importância e o papel dos bombeiros no socorro e na emergência, embora tenham merecido algumas palavras bonitas, na prática não têm tido valorização e dignificação adequada. É altura de passar das palavras aos actos".

Por isso, Ricardo Lume referiu que "o PCP apresentou dois Projectos de Lei na Assembleia da República para ir ao encontro das justas reivindicações dos bombeiros atribuindo-lhes a condição de profissão de risco e desgaste rápido e outro que reforça os benefícios do Estatuto Social dos Bombeiros".

O Projecto sobre o Estatuto Social dos Bombeiros reforça o quadro de benefícios e regalias a atribuir aos bombeiros e seus familiares directos, das várias medidas apresentadas destacamos: O reembolso das despesas com berçários, creches e pré escolar; Apoio aos antigos bombeiros, cônjuges e pais no acesso a lares; Aumento da percentagem de bonificação do tempo de serviço para efeitos de pensão de reforma; Assistência médica e medicamentosa gratuita nos casos de acidentes e doenças contraídas em serviço. Ricardo Lume, PCP-Madeira

No projecto que o PCP apresenta para que a profissão de bombeiro seja reconhecida como profissão de risco e de desgaste rápido, destaca as seguintes medidas: reduzir a idade para a reforma, sem penalizações; fixar limite máximo de tempo de trabalho; e criar o direito ao subsídio de penosidade, insalubridade e risco.

Estes projectos vão ser discutidos e votados na Assembleia da República no dia 9 de Outubro a partir das 15 horas.