Principal suspeito da morte de Madeleine McCann ilibado de acusações de crimes sexuais

O principal suspeito de desaparecimento de Madeleine McCann, Christian Brückner, foi hoje absolvido de vários crimes sexuais graves pelo Tribunal Regional de Braunschweig, na Alemanha, num julgamento não relacionado com o caso da criança desaparecida no Algarve.

O alemão de 47 anos foi considerado inocente das cinco acusações pelas quais estava a ser julgado, três violações e dois casos de abuso sexual sobre crianças.

Brückner vai continuar preso até setembro de 2025 por ainda estar a cumprir uma pena de sete anos por violação de uma mulher no Algarve, enquanto prossegue a investigação sobre a sua implicação no desaparecimento da criança britânica Madeleine McCann.

Depois de 38 dias de processo na secção criminal, o tribunal, presidido por Uta Engemann, decidiu absolver o arguido por cinco crimes e delitos sexuais, cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. O Ministério Público exigia a condenação e 15 anos de prisão.

Christian Brückner foi formalmente identificado como suspeito no caso de "Maddie" McCann, que desapareceu em 2007 durante umas férias em família em Portugal.

O alemão nega qualquer envolvimento no desaparecimento da criança e nunca foi acusado pelas autoridades judiciais.

A notícia é destaque em vários meios de comunicação, com o jornal alemão Bild a escrever no título "suspeito do caso Maddie ilibado".