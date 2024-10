Irão suspende voos devido a "restrições operacionais"

A Organização de Aviação Civil do Irão anunciou hoje a suspensão dos voos nos aeroportos do país até segunda-feira de manhã devido a "restrições operacionais", segundo a agência noticiosa oficial Irna.

A decisão de suspender os voos surge num contexto de tensão sobre uma possível retaliação de Israel aos ataques iranianos de terça-feira contra o Estado judaico.

"Devido a constrangimentos operacionais, os voos em alguns dos aeroportos do país serão cancelados a partir das 21:00 desta noite (17:30 GMT) de domingo, 06 de outubro, até às 06:00 (02:30 GMT) de amanhã, 07 de outubro", disse Jafar Yazarloo, porta-voz da Organização da Aviação Civil Iraniana, citado pela Irna.

O Irão já tinha declarado a suspensão de todos os voos na noite de terça-feira até às 10:00 (06:30 em Lisboa) de quarta-feira, uma medida que foi depois prolongada até às 05:00 (01:30 em Lisboa) de quinta-feira, altura em que foram então retomadas as ligações aéreas.

As autoridades iranianas esperavam que Israel respondesse ao ataque de 200 mísseis balísticos e que foi declarado por Teerão como "resposta aos assassinatos do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrala, e de um general iraniano".

Na sequência do ataque, Israel afirmou que vai retaliar, ao que o Irão afirmou que vai ripostar "com mais força".