Exército israelita diz que Irão lançou mísseis contra Israel

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram que o Irão "lançou mísseis contra o Estado de Israel" e apelou à população para procurar abrigos.

"Há pouco tempo, foram lançados mísseis do Irão contra o Estado de Israel", divulgou o exército israelita pouco depois das 19:30 locais (menos duas horas em Lisboa).

"Nos últimos minutos, o Comando da Frente Interna distribuiu instruções para salvar vidas em várias zonas do país. Pede-se ao público que siga as orientações do Comando da Frente Interna. Ao ouvir uma sirene, deve entrar num espaço protegido e aí permanecer até nova ordem", pediram as FDI, num comunicado.

Poucos minutos depois, as Forças de Defesa de Israel indicaram que sirenes estavam a soar em todo o país, e imagens televisivas mostravam, em direto, o sistema de defesa antiaérea israelita a visar alvos sobre os céus de Telavive.

A agência de notícias France-Presse (AFP) dá também conta de que estavam a ser intercetados mísseis em Jerusalém.

"As FDI estão a fazer e farão tudo o que for necessário para proteger os civis do Estado de Israel", acrescentou o exército israelita.

Antes, as forças israelitas tinham já apelado à população para que se prepare para um eventual ataque iraniano "em grande escala" e que se dirija imediatamente para os abrigos em caso de alerta, onde devem permanecer "até nova ordem".

"Estamos a monitorizar seriamente a ameaça", afirmou o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do exército, numa mensagem transmitida pela televisão.

"Os disparos do Irão podem ser em grande escala", acrescentou, depois de os Estados Unidos terem alertado para um "ataque iminente de mísseis balísticos".

A embaixada norte-americana em Israel ordenou aos seus funcionários e familiares que se abriguem "até novo aviso".

O media Gaza Now, que distribui informação do grupo islamita palestiniano Hamas, avançou que palestinianos na Jerusalém ocupada festejaram "os mísseis iranianos que acabaram de chegar".