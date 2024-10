EUA acreditam que Irão prepara "ataque iminente" contra Israel

Os Estados Unidos antecipam que o Irão prepara um "ataque iminente" contra Israel com mísseis balísticos, segundo um alto funcionário da Casa Branca citado hoje pela CNN.

"Estamos a apoiar ativamente os preparativos defensivos para defender Israel contra este ataque. Um ataque militar direto do Irão contra Israel terá consequências graves para o Irão", acrescentou a mesma fonte à cadeia televisiva.

As declarações surgem depois de Israel ter lançado esta madrugada uma incursão terrestre no sul do Líbano no âmbito de uma campanha militar lançada há pouco mais de uma semana contra alvos do grupo xiita Hezbollah.

Os ataques israelitas aumentaram desde meados de setembro e mataram muitos dos principais líderes do Hezbollah, incluindo o seu secretário-geral, Hassan Nasrallah, que morreu sexta-feira num atentado bombista em Beirute.

A intensificação das hostilidades surge à luz dos combates que se arrastam há quase um ano, depois de o Hezbollah ter atacado o território israelita um dia após os ataques de 07 de outubro dos islamitas palestinianos do Hamas, que, segundo Telavive, matou mais de 1.200 pessoas.

Em resposta ao 07 de outubro, Israel lançou uma ofensiva contra a Faixa de Gaza, que segundo as autoridades locais, provocou mais de 41.600 mortos.