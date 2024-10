Aplausos para Daniel Guimarães

O primeiro grande momento da tarde no Estádio da Madeira antes do jogo entre Nacional e Benfica. Daniel Guimarães, ex- guarda-redes do Nacional que faleceu na passada sexta-feira vítima de doença prolongada, foi alvo de um sentido e grande aplauso por parte de todos, e são muitos, os espectadores que já se encontram dentro do Estádio da Madeira.

Ao minuto 13 - número que Daniel Guimarães utilizava -do jogo os espectadores vão prestar mais um tributo a Daniel Guimarães com aplausos.