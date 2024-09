Liceu Jaime Moniz promove I Encontro de Alunos Estrangeiros

O Liceu Jaime Moniz acolhe, no próximo dia 2 de Outubro, quarta-feira, no auditório do piso 3, o I Encontro de Alunos Estrangeiros destinado a falantes de outras línguas que integram a comunidade escolar deste ano lectivo. O evento, que tem por objectivo facilitar a integração destes estudantes, é promovido pelo projecto 'Assistência Tutorial a alunos estrangeiros'.

Segundo nota à imprensa, o encontro começará com uma mensagem de boas-vindas por parte da direcção da escola, seguida da apresentação da a estrutura orgânica da escola, que incluirá uma explicação sobre os principais serviços de apoio, como o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI).

"Um dos pontos principais da sessão será a divulgação da oferta formativa curricular da escola, onde os alunos poderão conhecer as diferentes disciplinas e áreas de estudo disponíveis. Será dada especial atenção aos programas de Português Língua Não Materna (PLNM), fundamentais para os estudantes estrangeiros desenvolverem competências na língua portuguesa e acompanharem com sucesso as restantes disciplinas", explica.

Além da formação académica, o evento incluirá informações sobre as actividades de complemento curricular, que abrangem o desporto escolar, clubes relacionados com as expressões plástica, música, teatro e dança. As atividades extracurriculares proporcionam aos alunos oportunidades únicas, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e social.

Durante o encontro, serão também discutidos os diversos apoios disponíveis para os estudantes estrangeiros, como aulas de reforço, assistência tutorial, apoio pedagógico, acompanhamento emocional e orientação social e vocacional.

"Este encontro marca um momento de integração fundamental para os alunos estrangeiros, proporcionando-lhes as ferramentas e o suporte necessários para se adaptarem ao novo contexto escolar e cultural. A Escola Secundária Jaime Moniz reafirma, assim, o seu compromisso com a inclusão, promovendo um ambiente de acolhimento e apoio para todos os seus estudantes", termina.