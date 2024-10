Guerra no Médio Oriente com destaque nas primeiras páginas dos jornais

O escalar da tensão no Médio oriente, nomeadamente entre Israel e o Irão, com Líbano, Síria, Iémen e, ainda, Faixa de Gaza pelo meio, está com amplo destaque nas páginas dos jornais nacionais e as primeiras desta quarta-feira, 2 de Outubro de 2024, revelam a atenção que o tema está a ter. Outros temas nacionais passam praticamente ao lado...

No Correio da Manhã:

- "Irão ataca Israel. Escalada na guerra do Médio Oriente"

- "Chuva de mísseis sobre Telavive, Jerusalém e outras cidades"

- "PSV-Sporting (1-1). Leão escorrega, mas Bragança salva"

- "Um ano de mistério. Sofrimento e revolta marcam família de Mónica"

- "Concertação social. Salário mínimo passa para os 1000 em 2028"

- "Aveiro. Jovem aluno perde a vida em linha de comboio"

- "Viana do Castelo. Incêndio em oficina mata mulher e fere marido"

- "Benfica-Atl. Madrid. Lage: 'Ambição de vencer nunca pode faltar'"

- "Audiências. CMTV regista melhor mês de setembro de sempre"

- "Veiga Trigo 1951-2024. Morreu o árbitro sem medo"

No Público:

- "Irão ataca Israel"

- "Mais de 180 mísseis disparados. EUA apoiam defesa israelita"

- "No Líbano abre-se mais uma frente de guerra sem plano de saída"

- "OE2025. Concertação social inspira proposta 'irrecusável' ao PS"

- "Mark Rutte na NATO. 'Agora temos de nos focar no esforço de guerra'"

- "Falta de professores. Bolseiros recebem 450 euros para darem aulas"

- "Out.Fest faz 20 anos. A música como descoberta numa cidade em construção"

- "Liga dos Campeões. Sporting salva um ponto em Eindhoven nos últimos minutos"

- "Dinamarca. Português ganha oito milhões para estudar buracos negros"

No Jornal de Notícias:

- "Alunos pobres no Superior caem quase para metade"

- "Israel. Cúpula de ferro trava chuva de mísseis do Irão"

- "PSV 1-1 Sporting. Bragança no mapa do golo"

- "Benfica. Lage sonha com noite europeia à antiga frente ao Atlético de Madrid"

- "Orçamento. Montenegro anuncia 'proposta irrecusável' aos socialistas"

- "Famalicão. Abusa de sobrinha na piscina"

- "Transportes. Andante bloqueado e Navegante pirateado"

- "Viana. Incêndio mata dona de oficina"

- "Roberto Carlos. Rei da música sobe ao palco aos 83 anos"

No Diário de Notícias:

- "Alta tensão no Médio Oriente. Israel promete retaliar 'onde, quando e como' quiser, após ataque com mísseis do Irão"

- "'Demorou-se demasiado tempo a fazer a reprivatização da Efacec'. [Pedro Siza Vieira, ex-ministro da Economia]"

- "O último tango segundo Maria Schneider"

- "OE 2025. 'Proposta irrecusável'. Montenegro obriga PS a esperar até ao fim do debate quinzenal"

- "Telecoms. Tarifa social de Internet é usada por apenas 537 famílias"

- "Ana Ferreira. 'A música e a sismologia têm muitas semelhanças'"

- "Douro. Quinta do Vallado investe 8 milhões em vinha e enoturismo"

- "Novo secretário-geral. Rutte diz que Kiev é uma prioridade da NATO e desdramatiza Trump"

- "Liga dos Campeões. Sporting empata com PSV graças a golo de Bragança aos 84 minutos"

No Negócios:

- "Parceiros sem certezas que medidas avancem"

- "Conversas na redação. Rogério Fernandes Ferreira [antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais]. 'No IRC, o foco devia ser uma redução gradual das taxas'"

- "Ataque do Irão a Israel deixa mercados em suspenso"

- "Digi faz acordo para reforçar cobertura móvel em Portugal"

- "Banca sem sinais de 'indisponibilidades' para a garantia pública"

- "Sustentabilidade 20/30. Luís Mergulhão. Omnicom Media Group. 'Há quem precise de investir nos media para ganhar credibilidade'"

No O Jornal Económico:

- "Proprietários pedem ao Governo 'abolição urgente' do imposto Mortágua"

- "Portugal tem reservas de combustíveis para três meses"

- "Montenegro vai entregar contraproposta ao PS"

- "Descida da inflação dá força a novo corte de juros do BCE"

- "Associação BRP quer Portugal no Top 15 da UE em PIB per capita"

- "'Percentagem de gastos dedicada à vacinação dos adultos é muito reduzida'. Luís Filipe Pereira, ex-ministro da Saúde"

- "Patrões assinam acordo de rendimentos com recados ao Governo"

- "Portugal é o quinto maior produtor de café na Europa"

No Record:

- "PSV-Sporting (1-1). Bragança não cai. Golo do médio evita escorregadela do leão em Eindhoven"

- "Benfica-Atl. Madrid. 'Jogo pode transformar carreiras', Lage apela à ambição"

- "FC Porto. Nico González garante. 'Estou melhor que nunca'"

- "V. Guimarães-Celje. Rui Borges e o arranque dos conquistadores: 'É como se fosse para o campeonato'"

No O Jogo:

- "PSV 1-1 Sporting. Banco ao resgate. Suplentes Bragança e Araújo fabricam empate precioso para os leões, a perder desde cedo"

- "Diomande lesionou-se no tornozelo esquerdo e falha Casa Pia"

- "Benfica-At. Madrid. Ambição é certeza, Di María dúvida"

- "FC Porto. A zero aos cem. Diogo Costa, a O JOGO, promete não baixar a guarda após centena de jogos sem sofrer"

- "V. Guimarães-Celje. 'Sonho é passar aos oitavos'. Rui Borges aponta objetivo na Liga Conferência, apesar da tristeza pelo horário"

- "Braga. Guerreiros têm boas memórias de Atenas. Carvalhal, André Horta e Bruma passaram pelo Olympiacos, que amanhã reencontram. Três vitórias na capital grega"

E no A Bola:

- "PSV 1-1 Sporting. Daniel tinha a chave. Bragança saltou do banco para organizar a equipa e resgatar empate em jogo que os leões estiveram bem perto de perder"

- "Benfica-Atl. Madrid. A dúvida de Bruno Lage. 'Onde colocar Di María?'"

- "V. Guimarães-Celje. Rui Borges confiante. 'É uma prova distinta'"

- "FC Porto. Nico está feliz no Dragão. 'Marco e assisto mais do que nunca'"

- "Mundial de futsal. Ricardinho arrasa seleção francesa"

- "Óbito. Veiga Trigo. 1951-2024"