PSD enaltece potencial da Região como palco para desporto de mar

O PSD enalteceu, hoje, o potencial que a Madeira apresenta para a prática de desportos de mar. O grupo parlamentar do PSD visitou o Centro Náutico de São Lázaro, no âmbito da realização do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar, numa oportunidade para saudar e agradecer às entidades responsáveis pela organização do evento.

Nuno Maciel apontou a relevância deste campeonato para a Região, destacando "a excelente organização e a importância do evento para a divulgação da Madeira como destino de excelência no desporto náutico". Além disso, destacou o "papel fundamental desempenhado pelos voluntários que, com dedicação, estão a assegurar que os atletas e respetivas equipas sejam bem-recebidos e devidamente acompanhados".

Este é um evento que mobiliza cerca de 400 atletas, provenientes de 35 países, pelo que representa um "impacto positivo da competição na promoção internacional da ilha e no desenvolvimento do turismo desportivo". De acordo com o social-democrata, "esta competição não só contribui para o fortalecimento da economia local, como também destaca o potencial do nosso mar, das nossas águas e da nossa costa para a prática de desportos náuticos de excelência".

Nuno Maciel recordou, igualmente, o apoio do Governo Regional na realização deste evento, "que mostra que a Madeira tem todas as condições para se afirmar como um destino de excelência para competições internacionais, reforçando a sua posição no panorama mundial dos desportos náuticos".