Fisco conseguiu recuperar 66 dos 839 milhões de ajuda ilegal na Zona Franca

Bom dia. Entre os muitos temas em grande destaque nos jornais diários e revistas semanais, aquele que mais se destaca do ponto de vista madeirense é a primeira página do Jornal Económico...

Na revista Visão:

- "O duelo americano que divide o mundo"

- "As consequências globais da luta entre Kamala Harris e Donald Trump pela Presidência dos EUA"

- "Reportagem. A vida e a morte de Odair Moniz"

Na revista Sábado:

- "Catarina de Bragança. A rainha corajosa que garantiu a independência de Portugal"

- "Marco Paulo 1945-2024. Especial. 75 histórias da vida incrível do maior cantor popular"

- "Deputado do Chega dá vivas a Salazar e Mário Machado. O que Miguel Arruda escreve nas redes sociais"

- "Grande Reportagem. Odair Moniz. A morte que revoltou e incendiou as ruas"

- "Afonso Reis Cabral é o novo autor da Ficção Sábado. Entrevista. 'Tudo o que vou vivendo pode ir parar a um livro'"

No Correio da Manhã:

- "Inquérito à morte de Odair Moniz. PJ investiga falsificação de provas"

- "Manchester United. Braço de ferro amarra Amorim até ao jogo do SP. Braga"

- "Benfica-Santa Clara (3-0). Maestro Di María abre festival grego"

- "Tragédia. Temporal semeia morte e destruição em Espanha"

- "Montenegro avisa oposição. Governo não mexe mais no Orçamento"

- "Em creche de Cascais. Crianças ingerem veneno para ratos"

- "Mais elevada desde 1998. Taxa de emprego atinge máximo de 26 anos"

- "Sem-abrigo. Assassinato à facada perto do Colombo"

- "Guimarães. Polícia filma amigas da filha e masturba-se"

- "Nuno Melo. Reforço de poderes da GNR no mar foi 'um lapso'"

No Público:

- "PSP só tem 295 tasers para cerca de 14 mil agentes que andam na rua"

- "Espanha. Um ano de chuva em oito horas mata pelo menos 95 pessoas"

- "Orçamento. Montenegro quer contas certas e vê 'além do excedente'"

- "Poupança. Certificados de Aforro alterados podem deixar de dar juros"

- "Estados Unidos. Trump prepara-se para não aceitar uma derrota"

- "Entrevista. João Vieira Lopes: 'Achamos que baixa da TSU não é tabu'"

No Jornal de Notícias:

- "Mapa das regiões vai mudar para beneficiar concelhos de Lisboa"

- "Espanha. Morte e destruição"

- "Benfica 3-0 Santa Clara. Foguete de Di María na festa de Pavlidis. Águias nas meias-finais da Taça da Liga"

- "Heidi Klum. O disfarce misterioso da rainha do Halloween"

- "Sporting. Amorim em Manchester a seguir ao jogo com o Braga"

- "S. João. Hospital inova no tratamento a tumores da mama"

- "Aveiro. Autocarros elétricos e passe através de app"

- "Valongo. Família de piloto de héli processa seguradoras"

- "Ponte de Lima. Assaltante atingido com dois tiros por dono de ourivesaria"

- "Orçamento. Montenegro garante ter cedido 'até ao limite do razoável'"

No Diário de Notícias:

- "Há quase 795 mil estrangeiros residentes em Portugal inscritos no SNS"

- "Plano estratégico. BCP lucra 714 milhões até setembro e reforça dividendos para afastar tentativas de aquisição por rivais"

- "Estados Unidos. Como a Rússia, a China e o Irão estão a interferir nas eleições"

- "Filme. Rafael e Edgar Morais, irmãos inseparáveis, corações ao alto"

- "Futebol. A queda do United no pós-Ferguson com treinadores e milhões deitados à rua"

- "Plano de emergência. Lisboa tem 86 pontos de encontro e uma aplicação para responder a catástrofes"

- "1961-2024. Morreu aos 63 anos o politólogo André Freire"

- "Aborto. Colégio de Obstetrícia a favor de proposta do PS de alargamento para 12 semanas e contra posição oficial da Ordem dos Médicos"

- "OE2025. Chega e IL forçam Governo a chumbar promessas eleitorais"

- "Espanha. Tempestade faz 95 mortos e deixa rasto de destruição"

No Jornal de Negócios:

- "Entrevista a Inês Thomas Almeida. 'Não associamos as mulheres à produção intelectual'"

- "O que divide os americanos. Kamala Harris ou Donald Trump. Qual dos dois será o futuro Presidente dos EUA?"

- "Dia Mundial da Poupança. Portugueses vivem em stress e pensam tarde na reforma. Fomos a três workshops de literacia financeira e contamos o que se diz"

- "Risco de estagnação económica ameaça meta do Governo"

- "Banca. BCP aponta para um lucro de mil milhões por ano"

- "Automóvel. Chineses da BYD já faturam mais do que a Tesla de Elon Musk"

- "Leonor Beleza, Fundação Champalimaud. 'Tratamos os doentes para aprender a tratar melhor'"

No Jornal Económico:

- "Fisco só conseguiu recuperar 8% das ajudas ilegais na Zona Franca"

- "Primeiro orçamento de Luís Montenegro é aprovado hoje"

- "Pedro Febrero, vice-presidente de Web3 na RealFevr. 'Ninguém pode fugir à AI. Temos mesmo de aprender a viver com ela e a saber utilizá-la'"

- "Ana Figueiredo e Daniela Braga são as portuguesas mais poderosas nas TIC"

- "BCP quer distribuir 500 milhões por ano aos acionistas"

- "Lucro da NOS subiu 16% até setembro para 147 milhões"

- "Resultados da Jerónimo Martins derrapam 21%"

- "Microsoft e Meta batem expectativas do mercado"

- "Cepsa começa a mudar de nome para Moeve dia 4"

- "Amorim valorizou plantel do Sporting em 268 milhões"

No O Jogo:

- "Benfica 3-0 Santa Clara. Magia e Pavli... bis"

- "Lage: 'Pavlidis não era o pior nem é o melhor agora'"

- "Sporting. Amorim no ciclo difícil"

- "Varandas força treinador a defrontar Estrela, City e Braga, antes de rumar ao Man. United"

- "FC Porto-Moreirense. Guerra à direita. Martim Fernandes dá cartas no ataque e João Mário em aspetos defensivos: estatística alimenta duelo dos laterais"

- "SAD tem de apresentar hoje contas da época 2023/24"

- "Braga-V. Guimarães. Dérbi da união nas críticas. Carlos Carvalhal e Rui Borges contra novo formato da Taça da Liga"

No A Bola:

- "Sporting quer Rúben até Braga. Ficar até à paragem para as seleções é o cenário mais provável"

- "Acordo está praticamente fechado, falta leões e United acertarem o 'timing'"

- "Carlos Fernandes e Adélio Cândido seguem com o treinador para Manchester"

- "Nome de João Pereira bem recebido no balneário"

- "Bruno Fernandes bisa em boa estreia de Van Nistelrooy como interino. Man. United-Leicester 5-2"

- "Benfica 3-0 Santa Clara. Golaço de Di María e Pavlidis 'ressuscitado'. Resistência açoriana durou até aos 70 minutos"

- "Duelo minhoto pela presença em Leiria. SC Braga-V. Guimarães"

- "FC Porto-Moreirense. Dragão em busca do quarto jogo sem sofrer golos"

- "Liga. Boavista ainda não marcou de bola corrida. Caso único no campeonato português"

- "Espanha. Valência pede adiamento de jogo com o Real Madrid devido às cheias"

E no Record:

- "Benfica-Santa Clara (3-0). Pavlibis. Dois golos e assistência em noite inspirada"

- "Sporting. Amorim até dia 10. Varandas agarra-se a contrato e impede saída imediata"

- "FC Porto-Moreirense. Galeno volta a onze"

- "Interdição com impacto. Poucos bilhetes vendidos para Aveiro"

- "Sp. Braga-V. Guimarães. Dérbi vale Final Four"