Ataque israelita mata pelo menos cinco pessoas no sul do Líbano

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje num ataque israelita perto de Saida, a principal cidade do sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês.

"Um ataque inimigo israelita em Haret Saida esta noite matou cinco pessoas e feriu 33, de acordo com um balanço preliminar", disse o ministério num comunicado, citado pelas agências internacionais.

De acordo com as agências, equipas de resgate foram mobilizadas para o local e estão à procura de possíveis sobreviventes debaixo dos escombros, depois de o ataque ter atingido um pequeno edifício, causando danos significativos.

O edifício visado fica a menos de 500 metros do local que no domingo foi alvo de um ataque israelita que matou nove pessoas, segundo o Ministério da Saúde.

O fogo cruzado fronteiriço entre o grupo xiita libanês Hezbollah e Israel, iniciado em 08 de outubro de 2023, evoluiu nas últimas semanas para uma situação de guerra, com bombardeamentos constantes das forças israelitas, que também têm efetuado incursões terrestres.

Os ataques israelitas mataram dirigentes de topo do Hezbollah e provocaram a fuga de dezenas de milhares de pessoas, tanto para outras zonas do Líbano como para a Síria.

O Hezbollah iniciou ataques contra o norte de Israel a partir do sul do Líbano em apoio ao Hamas, um dia depois de um ataque do grupo extremista palestiniano ter desencadeado uma ofensiva israelita na Faixa de Gaza.