Ataque israelita no Líbano fere voluntário da Cruz Vermelha

Pelo menos um voluntário da Cruz Vermelha libanesa ficou hoje "levemente ferido" num ataque israelita na aldeia de Om al Tout, na fronteira com Israel, que danificou duas ambulâncias da organização.

"Depois de ter chegado à entrada da aldeia às 14:45 horas (11:45 na hora de Lisboa), a ambulância foi atingida por tiros e um voluntário ficou ligeiramente ferido por um estilhaço de vidro, tendo sido transferido para o hospital de Jabal Amel", informou a organização humanitária, num comunicado publicado na rede social X.

Segundo a mesma nota, o ataque israelita teve como alvo a aldeia de Om al Tout, no sul do Líbano, onde três equipas de ambulâncias da Cruz Vermelha libanesa se deslocaram para prestar assistência às vítimas.

"Duas ambulâncias foram danificadas por tiros e uma foi desativada e abandonada no local", acrescentou a organização, que na terça-feira informou que três dos seus funcionários foram feridos por estilhaços num ataque na aldeia de Nabatiye, também no sul do Líbano.

Este não é o primeiro ataque em que o pessoal médico da Cruz Vermelha é ferido desde a escalada do conflito entre o exército israelita e o grupo xiita libanês Hezbollah.

Há pouco mais de uma semana, a Cruz Vermelha libanesa informou que vários dos seus membros ficaram feridos quando aviões israelitas bombardearam pela segunda vez uma casa na cidade de Sirbine, no sul do país.

Na terça-feira, o diretor-geral do Ministério da Saúde Pública, Fadi Senan, contabilizou que, até agora, os ataques israelitas destruíram "50 centros de saúde, mais de 150 ambulâncias, mataram 150 paramédicos e danificaram 14 hospitais".

Mais de 2500 pessoas morreram e mais de 12000 ficaram feridas nos ataques israelitas contra o Líbano desde 08 de outubro de 2023, data em que eclodiram os combates entre o exército israelita e o grupo xiita libanês