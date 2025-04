Última entrega dos emblemas de prata aos sócios do Marítimo

O CS Marítimo finalizou a entrega dos emblemas de prata aos sócios que tinham já completado 25 anos de associativismo clubístico, entregas que estavam em atraso desde 2019. De acordo com informação prestada pelo clube, neste processo de regularização de entrega de emblemas de prata, estiveram envolvidos 500 associados verde-rubros.

O Marítimo informa ainda que "a maioria dos sócios recebeu as distinções durante as quatro cerimónias que o clube organizou, sendo que outros associados, por se encontrarem ausentes (como é o caso de estudantes) ou por indisponibilidade, estão a receber consoante a sua disponibilidade nos serviços administrativos do clube".

O clube pede ainda que, se por algum motivo, algum sócio ainda não recebeu o seu emblema, que contacte os serviços administrativos do Marítimo.