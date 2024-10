Escola da Ponta do Sol recebe equipa francesa em regime de intercâmbio Erasmus+

A EB1/PE/C da Ponta do Sol recebe, de 29 de Outubro a 4 de Novembro, uma equipa de professores, educadores de infância, uma psicóloga, assistentes de infantário e professores especializados, da Escola Pública Pierre Douguet, Dineault (França), como parte de um programa de intercâmbio Erasmus+, em regime de 'Job Shadowing'.

No dia 29 de Outubro, a equipa francesa será recebida no edifício sede, seguida por uma visita à Câmara Municipal, onde serão recebidos pelo vice-presidente e vereador da Educação, professor Sidónio Pestana. Neste mesmo dia por volta das 12 horas, os visitantes e os alunos participarão na plantação de algumas plantas na horta da escola, como parte do Programa Eco-Escolas.

No dia 30 de Outubro, entre as actividades dinamizadas na escola, destacam-se uma sessão de robótica com os alunos do 4.º ano e apresentações culturais, incluindo os 'Hinos da Madeira e de Portugal' e uma performance musical.

No dia 31 de Outubro, a tradição do Pão-por-Deus será celebrada com visitas a várias instituições e estabelecimentos da vila, culminando com uma celebração de Halloween na escola. O programa encerra no dia 4 de Novembro, com visitas aos edifícios 'O Sol' e 'Madalena do Mar', onde a equipa da Escola Pública Pierre Douguet, Dineault (França) terá a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido com as crianças da creche e do pré-escolar.

"O intercâmbio reflecte o compromisso da escola com o desenvolvimento de experiências multiculturais e de cooperação europeia nas valências de creche, pré-escolar e 1.º CEB", sublinha a instituição.